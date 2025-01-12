Adana'da çocuğun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Turgutlu Mahallesi'ndeki düğünde Kemal Azgın'ın (9) başından yaralanmasıyla ilgili 8 şüphelinin kimliğini belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.
Turgutlu Mahallesi'nde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralanmıştı.
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