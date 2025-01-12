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        Adana'da çocuğun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

        Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:47
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        Adana'da çocuğun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Turgutlu Mahallesi'ndeki düğünde Kemal Azgın'ın (9) başından yaralanmasıyla ilgili 8 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Turgutlu Mahallesi'nde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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