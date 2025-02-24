Adana'daki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu civarında Orhan Akçasu (23) ile M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A.yanında taşıdığı bıçakla Akçasu'yu ağır yaraladı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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