Kozan'da başına tahta düşen inşaat işçisi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta başına tahta düşen işçi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta başına tahta düşen işçi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'ndeki inşaatta henüz bilinmeyen nedenle işçi İlhan İ'nin (36) başına tahta düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan İlhan İ, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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