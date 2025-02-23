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        Kız öğrenciler, tekme- yumruk kavga etti

        ADANA'da okuldan çıkan iki kız öğrencinin, birbirinin saçını çekip, tekme ve yumrukla kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:35
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        Kız öğrenciler, tekme- yumruk kavga etti
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        ADANA’da okuldan çıkan iki kız öğrencinin, birbirinin saçını çekip, tekme ve yumrukla kavga etti. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, 21 Şubat’ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki Güney Yıldızı Parkı’nda meydana geldi. Okuldan çıkan iki kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar, birbirinin saçını çekip, tekme ve yumruk attı. Yanlarındaki arkadaşları ise gülerek, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kızlar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrılıp, bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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