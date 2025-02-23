Kız öğrenciler, tekme- yumruk kavga etti

ADANA’da okuldan çıkan iki kız öğrencinin, birbirinin saçını çekip, tekme ve yumrukla kavga etti. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 21 Şubat’ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki Güney Yıldızı Parkı’nda meydana geldi. Okuldan çıkan iki kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar, birbirinin saçını çekip, tekme ve yumruk attı. Yanlarındaki arkadaşları ise gülerek, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kızlar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrılıp, bölgeden uzaklaştı.