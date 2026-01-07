Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:24 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada B.Ö'nün (35), arkadaşı şüpheli G.Y. (42) tarafından yaşadıkları tartışma sırasında, tabancayla bacaklarından ve kolundan vurulduğunu tespit etti.

        Yaralı B.Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüpheli G.Y'yi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından
        Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından
        Yüksel Yıldırım: "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile...
        Yüksel Yıldırım: "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile...
        Domenico Tedesco: "Galatasaray maçı bizim için güzel bir test olacak"
        Domenico Tedesco: "Galatasaray maçı bizim için güzel bir test olacak"
        Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından
        Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından
        Thomas Reis: "Agresifliğe ihtiyacımız var"
        Thomas Reis: "Agresifliğe ihtiyacımız var"