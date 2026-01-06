Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, rakiplerinin rahat bir galibiyet aldığını ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:12
        Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, yeteri kadar mücadele etmemelerinden yakındı.

        İkili mücadelelerde istediklerini gerçekleştiremediklerini aktaran Reis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı gösterdiğimiz performanstan ötürü kızgınım çünkü geri gelmedik, ikili mücadelelerde istediklerimizi gerçekleştiremedik 2. yarı sistem değişikliğine gittik ama oyunda yeteri kadar agresif değildik. Tüm takımlara karşı bu agresifliğe ihtiyacımız var. Bu tür maçlar tecrübe oluyor. Ligde ikinci yarı zor geçecektir çünkü çok fazla sakat oyuncumuz var. Umarım bir an önce aramıza katılırlar. Kupa maçında güzel bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Reis, şunları kaydetti:

        "Golden sonra kutlama şeklini biraz bireysel alıyorum. Sadece ondan yoksun değildik birçok oyuncumuz sakattı. Kanatlar yoktu ve bu sebeple sistem değişikliğine gittim. Agresiflik göstermezseniz zaten istediğiniz sonucu almada herhangi bir şansınız kalmaz. Ben şahsen Fenerbahçe'ye karşı ilk defa kaybettim. İlerleyen haftalarda tekrar oynama fırsatımız olacak. Açıkçası Fenerbahçe bugün rahat bir galibiyet aldı. Performans düşüşümüz Galatasaray maçıyla başladı. Orada çok kritik bir pozisyon vardı, hakemin verdiği bir karar. Bahanelere sığınan biri değilim ama gerçek bu, çok fazla eksiğimiz var."

        Reis, sözlerini hakemin tercih haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığına ilişkin ifadelerle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

