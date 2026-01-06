Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, rakiplerinin rahat bir galibiyet aldığını ve yenilgiden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, yeteri kadar mücadele etmemelerinden yakındı.

İkili mücadelelerde istediklerini gerçekleştiremediklerini aktaran Reis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı gösterdiğimiz performanstan ötürü kızgınım çünkü geri gelmedik, ikili mücadelelerde istediklerimizi gerçekleştiremedik 2. yarı sistem değişikliğine gittik ama oyunda yeteri kadar agresif değildik. Tüm takımlara karşı bu agresifliğe ihtiyacımız var. Bu tür maçlar tecrübe oluyor. Ligde ikinci yarı zor geçecektir çünkü çok fazla sakat oyuncumuz var. Umarım bir an önce aramıza katılırlar. Kupa maçında güzel bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Reis, şunları kaydetti: