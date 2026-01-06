Futbol: Turkcell Süper Kupa
Stat:YeniAdana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek, Musaba (Dk. 69 Oğuz Aydın), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Syzmanski), Duran
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka (Dk. 83 Diabate), Borevkovic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Tomasson (Dk. 46 Soner Gönül), Makoumbou, Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ceesay (Dk. 46 Jarju), Mouandilmadji
Goller: Dk. 4 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 67 Duran (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 78 Makoumbou (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Borevkovic (Samsunspor), Dk. 90+3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
ADANA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.