        Futbol: Turkcell Süper Kupa

        Futbol: Turkcell Süper Kupa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:24 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:24
        Futbol: Turkcell Süper Kupa
        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ceesay, Mouandilmadji

        Gol: Dk. 4 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

        Sarı kart: Dk. 33 Borevkovic (Samsunspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

