Adana'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün üst aramasında otomatik tabanca bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus timleri, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.
Ekiplerin ihtarına uymayıp kaçan sürücü S.S, kovalamaca sonucu yakalandı.
Üst aramasında otomatik tabanca ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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