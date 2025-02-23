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        Torbacı operasyonunda yakalandı; 'İçiciyim' dedi

        ADANA'da evinde 353,27 gram metamfetamin, 38,30 gram kokain, 30,19 gram bonzai ele geçirilen Mahmut Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:55
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        Torbacı operasyonunda yakalandı; 'İçiciyim' dedi
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        ADANA’da evinde 353,27 gram metamfetamin, 38,30 gram kokain, 30,19 gram bonzai ele geçirilen Mahmut Y. (30) gözaltına alındı. İfadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını öne süren Mahmut Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Çukurova ilçesinde satış yaptığı belirlenen Mahmut Y.’nin, Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Baskında şüpheli Mahmut Y. gözaltına alındı. Evdeki aramada 353,27 gram metamfetamin, 38,30 gram kokain, 30,19 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen Mahmut Y., ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını, satış yapmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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