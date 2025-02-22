Adana'da "6. Berna Ateşoğlu Sanat Günleri" düzenlenecek

Adana'da, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından "6. Berna Ateşoğlu Sanat Günleri" gerçekleştirilecek.

Platform Başkanı Haluk Uygur, yazılı açıklamasında, Berna Ateşoğlu'nun hayat verdiği "Kadınım, Bireyim, Özgürüm", "Unutulmuş Çocuklar Haydi Hayata" ve "Okulda Diyabetle Yaşam" gibi projelerden ilham alarak sanat aracılığıyla topluma güçlü mesajlar vermeye devam edeceklerini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında 6-8 Mart'ta etkinliğin düzenleneceğini bildiren Uygur, "Berna Ateşoğlu Sanat Günleri, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda kadınların toplumsal alanda güçlenmesi için bir platformdur. Ateşoğlu’nun vizyonunu yaşatmak, onun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanındaki mücadelesine katkı sağlamak adına bu etkinlikler büyük bir önem taşıyor. " ifadelerini kullandı.

Uygur, etkinlik kapsamında düzenlenecek sergiler, imza günleri, şiir dinletileri ve oda müziği konserlerinin Adana Tabip Odası 100. Yıl Sergi Salonu ve çeşitli müzelerde yapılacağını duyurdu.