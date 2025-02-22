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        'VIP' minibüslerle kaçak göçmen taşıyanlara operasyon; 5 gözaltı

        TÜRKİYE'yeyasa dışı yollarla gelen Afganistan uyrukları göçmenleri Ağrı ve Van'dan alıp, kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıyarak batıdaki kentlere götüren 5 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:35
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        'VIP' minibüslerle kaçak göçmen taşıyanlara operasyon; 5 gözaltı
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        TÜRKİYE'yeyasa dışı yollarla gelen Afganistan uyrukları göçmenleri Ağrı ve Van'dan alıp, kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıyarak batıdaki kentlere götüren 5 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Yaklaşık 9 ay süren takibin ardından şüphelilerin, Mazlum K. liderliğinde ülkeye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenleri, Van ve Ağrı'dan alıp, batıdaki kentlere götürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kaçak göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıdığı saptandı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de operasyon başlatan ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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