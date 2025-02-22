Adana ve Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Adana ve Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişileri Van ve Ağrı'dan 6'şar bin dolar karşılığında lüks minibüslerle batıdaki kentlere götürdüğü tespit edilen şebekeye yönelik 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Mazlum K. (32), babası Hüseyin K. (58) ile Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 81 av tüfeği fişeği ile 20 tabanca mermisi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mazlum K, Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.