Adana'da dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa dava

Maktulün kız kardeşi G.O. ise iddianamede yer alan ifadesinde, bir yıl önce Mikail B'nin zorlamasıyla kız kardeşinin dini nikah kıydığını öne sürerek, şunları kaydetti:

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mikail B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Odaya girdiğimde Fatma'yı yerde sırt üstü hareketsiz bir şekilde yatarken buldum. İki adımlık mesafede de bana ait tüfeğin olduğunu gördüm. Fatma göğsünden vurulmuş haldeydi. Yarasına battaniyeyi bastırıp, yukarı çıkararak yardım çağırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü çıkan tartışmada Mikail B'nin dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Fatma Koçaklı'yı darbettiği ardından da av tüfeğiyle vurduğu belirtildi.

