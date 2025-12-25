Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:31
        Adana'da dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa dava
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde 1 Şubat'ta müstakil evde dini nikahlı eşi Fatma Koçaklı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan sanık Mikail B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü çıkan tartışmada Mikail B'nin dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Fatma Koçaklı'yı darbettiği ardından da av tüfeğiyle vurduğu belirtildi.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mikail B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Odaya girdiğimde Fatma'yı yerde sırt üstü hareketsiz bir şekilde yatarken buldum. İki adımlık mesafede de bana ait tüfeğin olduğunu gördüm. Fatma göğsünden vurulmuş haldeydi. Yarasına battaniyeyi bastırıp, yukarı çıkararak yardım çağırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

        Maktulün kız kardeşi G.O. ise iddianamede yer alan ifadesinde, bir yıl önce Mikail B'nin zorlamasıyla kız kardeşinin dini nikah kıydığını öne sürerek, şunları kaydetti:

        "Evlilikleri boyunca kız kardeşim Fatma, sanıktan şiddet gördü. Mikail B. sözünü dinlememesi durumunda kız kardeşimi evdeki tüfeğiyle öldürmekle tehdit ediyordu. Sanıktan şikayetçiyim."

        İddianamede sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

