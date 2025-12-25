Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:29
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 2 kilo 90 gram esrar, bir miktar kokain, 11 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi, M.A.A. (36) ve kız arkadaşı Z.G. (29) gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.A'nın Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine ekipler ilçeye giderek adreste arama yaptı.

        Villada bir odada kurulan iklimlendirme sistemiyle yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile başka bir odada 2 kilo 774 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

