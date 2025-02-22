Adreste, 21 litre sahte içki, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Adana'da bir evde 21 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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