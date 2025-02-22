Türkiye Kaykay Federasyonunun "Adana Açık Yarışması" yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması, 47 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmada 47 sporcu, sokak disiplini kategorisinde mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren 10 sporcu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından açılacak gelişim kampına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada, yılın ilk yarışmasını Adana'da organize ettiklerini belirtti.

Yarışmada dereceye giren sporcuları gelişim kampına alacaklarını aktaran Yıldız, kaykay sporunu geliştirmek ve doğru temeller üzerine oturtarak yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Yıldız, kaykayın gençlerin ve çocukların rağbet ettiği bir branş olduğunu vurgulayarak, "Birkaç bölgede daha grup yarışmalarımızı yapıp temmuz ayında da Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda seçilecek çocuklarımızı bu yıl ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na taşımak istiyoruz." diye konuştu.