Adana'da silah ticareti operasyonunda gözaltına alınanlardan 3 zanlı tutuklandı
Adana'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Adana'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
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