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        Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni" yapıldı

        Adana'da Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:29
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        Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni" yapıldı
        ABONE OL

        Adana'da Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi.

        Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, poşet ve kızaklarla kaydı.

        Vatandaşlar, etkinlikte halay çekip oyunlar da oynadı.

        Kaymakam Emre Açar, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da şöleni ilerleyen dönemde daha kapsamlı ve profesyonel ekipman desteğiyle sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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