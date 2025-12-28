Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:40 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:40
        Adana'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kozan-Kadirli kara yolunda Tayyip A. idaresindeki 80 AAJ 580 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki Yiğit A, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

