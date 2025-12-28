Adana'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kozan-Kadirli kara yolunda Tayyip A. idaresindeki 80 AAJ 580 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki Yiğit A, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
