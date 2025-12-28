Habertürk
        Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:46
        Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Toros Mahallesi'ndeki sokakta dün gece saatlerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Veli Aslandağ (21) ile F.B. (29) tartıştı.

        Tartışma sırasında F.B. tabancayla Aslandağ'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede, Aslandağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, cinayet zanlısı F.B. ve yanındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

