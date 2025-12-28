Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

        Balcalı Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan incelemede, 62 yaşındaki Menekşe Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Bozkurt'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da bir mahallede seçim heyecanı Kozan'da Mahmutlu Mahallesi sakinleri...
        Adana'da bir mahallede seçim heyecanı Kozan'da Mahmutlu Mahallesi sakinleri...
        Adana'da bir yılda 50 ton sedir tohumu toprakla buluştu
        Adana'da bir yılda 50 ton sedir tohumu toprakla buluştu
        Adana'da kaybolan zihinsel engelli, termal kameralı dron yardımıyla bulundu
        Adana'da kaybolan zihinsel engelli, termal kameralı dron yardımıyla bulundu
        Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır
        Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: "Plastik dünyasında rüzgar artık ço...
        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: "Plastik dünyasında rüzgar artık ço...
        AFAD ekipleri kayıp zihinsel engelli vatandaşı termal kameralarla buldu
        AFAD ekipleri kayıp zihinsel engelli vatandaşı termal kameralarla buldu