Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.
Balcalı Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede, 62 yaşındaki Menekşe Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bozkurt'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
