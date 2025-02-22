Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.
GAİN Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 6 puan silme cezası nedeniyle 3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
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