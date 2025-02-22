Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 6 puan silme cezası nedeniyle 3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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