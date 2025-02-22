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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:40
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        GAİN Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 6 puan silme cezası nedeniyle 3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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