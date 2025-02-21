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        Hayatını kaybeden ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, anıldı

        Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:36
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        Hayatını kaybeden ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, anıldı
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        Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen için anma töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'ndeki törende, Delen'in hayattayken işini her zaman en iyi şekilde yürüttüğünü söyledi.

        Delen'i kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirten Karalar, "Meral, işini en iyi yapmakla kalmıyor, etrafında da insanlığıyla, kalbiyle çok derin bir iz de bırakıyor. Bu, hakikaten kimsenin başaramayacağı bir şey. Bazı vücutlar toprak oluyor ama onların maneviyatı ve varlığı yok olmuyor. Meral'de onlardan birisi." dedi.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de Delen'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        Delen'in işini iyi yapan, fedakar bir basın emekçisi olduğunu vurgulayan Beriş, şunları kaydetti:

        "İlk geldiğim günden itibaren kiminle karşılaştıysam istisnasız dediler ki 'Meral, bulup bulabileceğin en iyi çalışanlardan birisidir ve kızımızdır.' Gerçekten çalışma sürecimizde bunu gördük. Bu kadar fedakar, gayretli ve dürüst insan çok az bulunur. Görev bilinci ve aidiyet duygusu çok fazlaydı. Eşini ve çocuklarını çok severdi. Ulusal basında da görev yapmış tecrübeli bir gazeteciydi. Çok üzgünüm. Allah tüm sevenlerine sabır versin."

        Törende Delen'in eşi Oğuzhan Delen ile kızı Naz Delen de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Törene, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin eski rektörlerinden Prof. Dr. Meryem Tuncel ile Prof. Dr. Mustafa Kibar, Delen'in ailesi ve arkadaşları katıldı.

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