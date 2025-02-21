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        Polis memuru balkondan ateş açıp, kendini eve kilitledi; İl Emniyet Müdürü ikna etti

        ADANA'nın Kozan ilçesinde polis memuru S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:25
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        Polis memuru balkondan ateş açıp, kendini eve kilitledi; İl Emniyet Müdürü ikna etti
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde polis memuru S.K., evinin balkondan ateş açıp, kendini eve kilitledi. S.K., olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan tarafından ikna edildi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenilen evli, 1 çocuk babası S.K., sabah mesaisini tamamladıktan sonra Kozan’daki evine geldi. Apartmanın 10'uncu katında bulunan evinin balkonundan üç el ateş eden S.K., daha sonra ‘Polis çağırın, ambulans çağırın’ diye bağırdıktan sonra içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, S.K., kapıyı açmadı. Durumu öğrenen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin de bölgeye gelerek polis memurunu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren müzakerelere rağmen sonuç alınamazken S.K., sadece Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile görüşmek istediğini söyledi. Bu sırada evde bulunmayan S.K.'nın eşi, ardından da annesi olay yerine gelerek kendisini ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca Adana’dan özel harekat polisleri ve müzakereci ekipler de bölgeye sevk edildi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat da olay yerine gelerek süreci takip etti.

        İL EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

        İkna çabaları sürerken, Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Kozan’a gelerek polis memuru S.K. ile yüz yüze görüştü. İl Emniyet Müdürü Arıkan, görüştüğü S.K.'yı kısa sürede ikna etti. Görüşmenin ardından S.K., meslektaşlarının eşliğinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, “Arkadaşımızla görüştük, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe Emniyet Müdürümüz ile bir görüşme yapacağız. Talebi olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. Tayin meselesi de değil, kendisi zaten 2018 yılında kendi isteğiyle Feke ilçesine gelmiş. Şu an sağlık durumunda da herhangi bir sorun görünmüyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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