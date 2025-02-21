Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çukurova Belediyesinin kursunda kadınlara yakın savunma dersi veriliyor

        Çukurova Belediyesinin ücretsiz açtığı kursta kadınlara yakın savunma dersi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Belediyesinin kursunda kadınlara yakın savunma dersi veriliyor
        ABONE OL

        Çukurova Belediyesinin ücretsiz açtığı kursta kadınlara yakın savunma dersi veriliyor.

        Belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Yakın Savunma Sporu Kick Boks" kursu açıldı.

        Hayal Park Spor Salonu'nda başlayan kursta, 15 yaş üstü kadınlara ücretsiz yakın savunma dersleri veriliyor.

        Antrenörler Şahin Temel ve Melahat Doğan tarafından verilen kursta, katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor.

        Kursiyerler, kendilerine yönelik fiziki bir şiddet karşısında nasıl savunma yapabileceklerini öğrenme fırsatı buldukları için Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
        Adana'da polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
        Otoyolda servis şoförlerinin sopalı kavgası
        Otoyolda servis şoförlerinin sopalı kavgası
        3 kişiyi yaralayan restorana silahlı saldırı şüphelisi: Korkutmak için yapt...
        3 kişiyi yaralayan restorana silahlı saldırı şüphelisi: Korkutmak için yapt...
        5 yılda 460 geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; sürpriz denetimler ve erke...
        5 yılda 460 geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; sürpriz denetimler ve erke...