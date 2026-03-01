Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Haydaroğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, evinden sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekibince gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

