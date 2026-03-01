Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 12:05
        Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Haydaroğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, evinden sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekibince gözaltına alındı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

