Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 5 milyon 167 bin lira tutarlı 64 çek ve senet, 910 bin 950 lira, 8 POS cihazı, 107 kredi kartı, 8 bin 545 kart ödeme belgesi, 11 tapu, 16 ajanda, 2 kaşe ile para sayma makinesi ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Feke'de kar ve heyelanla mücadele sürüyor
        Feke'de kar ve heyelanla mücadele sürüyor
        Otobüs beklerken husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralandı
        Otobüs beklerken husumetlisinin silahlı saldırısında ağır yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        Otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        GÜNCELLEME - İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili rese...
        GÜNCELLEME - İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili rese...
        İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma...
        İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma...