Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kargo paketine gizlenmiş 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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