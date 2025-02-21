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        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:12
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        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Adana'da kargo paketinde 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kargo paketine gizlenmiş 708 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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