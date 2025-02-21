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        Adana'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi

        Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:28
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        Adana'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi
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        Adana'da, Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Çukurova Girit Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde "Girit'ten Anavatana 102 yıllık Yolculuk, Döşeme Mahallesi'nde Yaşam" başlıklı etkinlik düzenlendi.

        Derneğin Başkanı Selma Kırançeşme, atalarının, 19. yüzyıl boyunca bitmek bilmeyen savaşlardan kaynaklı göçler ve nihayetinde Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşmeyle 102 yıl önce Girit'ten geldiklerini söyledi.

        Onların çocukları ve torunları olarak kültürlerini yaşatmak, kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla Türkiye'de örgütlenme çabalarına girdiklerini anlatan Kırançeşme, seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Giritliler Federasyonunu kurduklarını belirtti.

        Bugün 20'ye yakın derneğin katılımıyla Dörtyol'dan Mudanya'ya kadar uzanan bir coğrafyada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kırançeşme, şöyle konuştu:

        "Misyonumuz kültürümüzü kitlelere tanıtmak, göç yollarında parçalanan aileleri bir araya getirmek ve bu amaçlara yönelik bir araştırma merkezinin kurulması için çalışmalarda bulunmak. Bizler mübadil çocukları ve torunları olarak tüm dünyada savaş yerine barış, farklı olanı sürgün yerine birlikte yaşama ortamının oluşturulabileceğine yürekten inanıyoruz. Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, çekilen acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz."

        Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Girit yöresi halk oyunlarını sahneledi.

        Etkinlik kapsamında, Adana’ya mübadele ile gelenlerin yerleşim süreci ve mübadillerin ilk olarak yerleştiği Döşeme Mahallesi'ndeki yaşam ele alındı. Diyetisyen Özgen Arı da Girit yemekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Programda ayrıca mübadele sırasında ve sonrasında kişi ve günlük hayattan karelerin yer aldığı fotoğraflar ile mübadillere ait eşyaların yer aldığı sergi de açıldı. Sergi yarın da gezilebilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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