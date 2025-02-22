Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana'da konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin içinde bulunduğu Gazze Barış Gücü'nü kurmamız gerekir. Başka bir çaresi yok bu işin." dedi.

Arıkan, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde, toprağı bereketli, sanayisi güçlü, gençleri çalışkan olan Adana'nın cennet gibi bir şehir olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Adana'nın da etkilendiğini anımsatan Arıkan, hala büyük bir risk altında olan bu şehri depreme hazırlamak zorunda olduklarına dikkati çekti.

Arıkan, İslam dünyasının Gazzelilerin yanında durması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ne acı ki Trump da Netanyahu da tahriklere devam ediyor. Biz bu pervasızlıklarını, kırk parçaya bölüp yumuşak lokma haline getirmeye çalıştıkları İslam dünyasından aldıklarını çok iyi biliyoruz. Gelinen noktada bizim bir teklifimiz var arkadaşlar. Gazze, Gazzelilerindir, bunu kabul etmemiz gerekir. Gazzelilerin yanında İslam dünyası olarak durmak zorundayız. Bu sebeple buradan İslam dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Gazze'yi imar edecek olan ülkeler İslam ülkeleri olmalıdır. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin içinde bulunduğu Gazze Barış Gücü'nü kurmamız gerekir. Başka bir çaresi yok bu işin. İsrail ancak güçten anlar. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır."

Siyasete "5G" getireceklerini belirten Arıkan, güler yüz, güven, gayret, gelişim ve gerçeklik temelli bir siyaset anlayışı inşa edeceklerini anlattı.

Arıkan, parti olarak bugüne kadarkinden daha fazla çalışmak zorunda olduklarını anlatarak, "Kongrelerimizi tamamladıktan sonra en kısa zamanda D-8 ülkeleri ziyaret edeceğim. Tüm ülkeleri, eski dostları ziyaret edeceğim. Eski dostlarımızla yeni işbirliklerimizi konuşup planlayacağız." ifadesini kullandı.