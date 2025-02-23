Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 383,46 gram sentetik uyuşturucu, 38,30 gram kokain, 22 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.Y. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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