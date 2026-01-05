Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

Durdurulan bir tırda narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada valiz içerisindeki 12 pakette 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

