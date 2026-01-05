Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Durdurulan bir tırda narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada valiz içerisindeki 12 pakette 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Thomas Reis: En iyisini yapmaya çalışacağız
        Thomas Reis: En iyisini yapmaya çalışacağız
        Domenico Tedesco: Bu maç için hazırız
        Domenico Tedesco: Bu maç için hazırız
        Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraday...
        Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraday...
        Thomas Reis: "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak"
        Thomas Reis: "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak"
        Milan Skriniar: "Finalde olmak istiyoruz"
        Milan Skriniar: "Finalde olmak istiyoruz"
        Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenic...
        Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenic...