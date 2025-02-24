Sokaktaki tartışmada bıçakla öldürüldü
ADANA'da sokak ortasında tartıştığı M.
ADANA'da sokak ortasında tartıştığı M.A. tarafından bıçaklanan Orhan Akçasu (23), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Akçasu ile M.A. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis M.A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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