Sokaktaki tartışmada bıçakla öldürüldü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Akçasu ile M.A. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.