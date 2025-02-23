Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu
Adana'nın Kozan ilçesinde, yağmurlama sisteminin çalıştığı bahçedeki ejder meyvesi ağaçları gece hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, yağmurlama sisteminin çalıştığı bahçedeki ejder meyvesi ağaçları gece hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
Acarmantaş Mahallesi'ndeki 3 dönümlük bahçede ejder meyvesi yetiştiren Mustafa Akçoban, ürünlerini zirai dondan korumak için dün yağmurlama sistemini çalıştırdı.
İlçede gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle donan yağmurlama suyu, ağaçları buzla kapladı.
Bahçesindeki buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Akçoban, "Donla mücadele için dün akşam bahçemizde yağmurlama sistemini çalıştırdık ama soğuklar beklentimizden fazla olmuş. İnşallah akşama kadar buzlar erir. 'Küresel ısınma' diyorlar ama bence bu biraz 'küresel soğuma' olmuş." dedi.
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