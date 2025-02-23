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        Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu

        Adana'nın Kozan ilçesinde, yağmurlama sisteminin çalıştığı bahçedeki ejder meyvesi ağaçları gece hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:44
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        Adana'da ejder meyvesi ağaçları buz tuttu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, yağmurlama sisteminin çalıştığı bahçedeki ejder meyvesi ağaçları gece hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

        Acarmantaş Mahallesi'ndeki 3 dönümlük bahçede ejder meyvesi yetiştiren Mustafa Akçoban, ürünlerini zirai dondan korumak için dün yağmurlama sistemini çalıştırdı.

        İlçede gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle donan yağmurlama suyu, ağaçları buzla kapladı.

        Bahçesindeki buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Akçoban, "Donla mücadele için dün akşam bahçemizde yağmurlama sistemini çalıştırdık ama soğuklar beklentimizden fazla olmuş. İnşallah akşama kadar buzlar erir. 'Küresel ısınma' diyorlar ama bence bu biraz 'küresel soğuma' olmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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