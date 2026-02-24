Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı.
Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde, motosikletin, üç tekerlekli motosiklete çarptıktan sonra sürücünün yere düşmesi yer alıyor.
