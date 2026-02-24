Canlı
        Haberleri

        Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı.

        Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


        Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, motosikletin, üç tekerlekli motosiklete çarptıktan sonra sürücünün yere düşmesi yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

