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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:30
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        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu bulunan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 31 Ağustos 2024'te sanığın Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis ekiplerinin, damda 340 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

        İ.K'nin benzer suçlardan kaydının olduğunu aktaran savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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