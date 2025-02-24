Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde K.Ş. henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.Ş. buradaki tedavisinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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