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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 02:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 02:05
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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde K.Ş. henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        K.Ş. buradaki tedavisinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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