"Arabanın her yeri buz tutmuş. Camların içerden buzunu çözmek için kaloriferi açtım ama fayda etmedi. Kapı camları buz tutmuş, düğmeler çalışmıyor. Arabanın ekrandaki derecesi eksi 5 dereceyi gösteriyor. İstanbul'da bu kadar soğuk havayı ilk kez gördüm. Eksi iki veya üçü gördüm ama arabanın ekranında 5'i ilk kez görüyorum desem doğrudur."