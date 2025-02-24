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        İstanbulda soğuk hava etkili oluyor! Sıcaklıklar 0'ın altında

        İstanbul'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometreler sıfır derecenin altını gösterirken yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 08:20
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        İstanbul'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

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        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanmalar oluştu.

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        Buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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        Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları ile kaldırımlar da buz tuttu.

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        Bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

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        Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde sık sık çalışmalarını sürdürürken, bazı iş makineleri ise oto yollara yakın yerlerde acil müdahale için hazır bekletildi.

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        Sabah saatlerinden evlerinden çıkan vatandaşlar, araçların camlarındaki buzu çözmek için zorlandı.

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        Vatandaşlardan Ünal İzmir, AA muhabirine, son yıllarda İstanbul'da bu kadar soğuk hava görmediğini söyledi.

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        Otomobilin kapı camlarının buz tutuğunu ve açılmadığını belirten İzmir, şöyle konuştu:

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        "Arabanın her yeri buz tutmuş. Camların içerden buzunu çözmek için kaloriferi açtım ama fayda etmedi. Kapı camları buz tutmuş, düğmeler çalışmıyor. Arabanın ekrandaki derecesi eksi 5 dereceyi gösteriyor. İstanbul'da bu kadar soğuk havayı ilk kez gördüm. Eksi iki veya üçü gördüm ama arabanın ekranında 5'i ilk kez görüyorum desem doğrudur."

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