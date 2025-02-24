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        Adana'da 2 milyon makaron ele geçirildi

        Adana'da 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:59
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        Adana'da 2 milyon makaron ele geçirildi
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        Adana'da 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Araçta 2 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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