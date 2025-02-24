Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yeri sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yeri sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü'nün (48) yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen firari A.E.E'yi (17) saklandığı evde yakaladı.
Zanlı ve daha önce gözaltına alınan şüpheli M.Z.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
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