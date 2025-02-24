Adana'da haraç istedikleri esnafın iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde haraç istedikleri esnafın iş yerine tabancayla ateş ettikleri öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çamlıbel Mahallesi'nde 14 Ekim 2024'te Suriyeli M.H'nin kuru yemiş sattığı dükkanının kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan Ü.D. ve adli kontrol tedbiri uygulanan C.T. ve H.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların, "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11 yıl 4'er aydan 21'er yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, 2 milyon lira haraç istedikleri işletme sahibi M.H'ye tehdit içerikli mesaj attıkları, olayın ardından müştekinin iş yerine tabancayla 8 el ateş edildiği bilgisi yer aldı.

Gözaltına alınan Ü.D'nin suçunu itiraf ettiği ve olay sırasında yanında C.T. ve H.K'nin bulunduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.