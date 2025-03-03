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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:05
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmaya 320 personel katıldı.

        Firari 12 şüpheli ve 2 hükümlünün yakalandığı çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

        Uygulamada 46 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı, 15 araç ve 6 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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