Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Firari 12 şüpheli ve 2 hükümlünün yakalandığı çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmaya 320 personel katıldı.

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