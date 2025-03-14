Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Dervişoğlu, merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftarda partilerini milletin kurduğunu ve yaşattığını belirtti.

        Ülkenin bütün problemleriyle alakalı çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarının altını çizen Dervişoğlu, "Sadece problemleri tespit etmekle yetinmiyoruz, çözüm noktasında da gayret sarf ediyor ve projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerden birini bu hafta kamuoyuyla paylaştık. Adına 'refah paketi' dediğimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. İktidar ne yapacak göreceğiz." diye konuştu.

        Dervişoğlu, hiçbir siyasi partiyle konuşmaktan geri durmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim görüşlerimiz net. Gelip bize anlatacakları bir şey olmadığı için zaten randevu talebinde bile bulunmadılar. Sen bana ne bilgisi vereceksin. Konuyla ilgili bize bilgi vermesi gerekenler İmralı postacıları değildir. İster bilgi vermek, ister hesap vermek için kapımızı çalmak istiyorlarsa buyursun Recep Tayyip Erdoğan bizimle otursun, konuyu konuşalım. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organları, MİT müsteşarı ile konuşalım. Devlet adına bizi bilgilendirmek istiyorlarsa kapımız açıktır ama teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız."

        Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin birliğinden yana olacaklarını ifade eden Dervişoğlu, milleti gerçeklerle ve doğrularla buluşturma mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı
        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı
        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşıs...
        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşıs...
        Adana'da borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan iki sanığa hap...
        Adana'da borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan iki sanığa hap...
        Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 13 zanlı tutuklandı
        Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 13 zanlı tutuklandı
        Adana'da aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan hükümlü yakalandı