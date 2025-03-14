İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Dervişoğlu, merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftarda partilerini milletin kurduğunu ve yaşattığını belirtti.

Ülkenin bütün problemleriyle alakalı çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarının altını çizen Dervişoğlu, "Sadece problemleri tespit etmekle yetinmiyoruz, çözüm noktasında da gayret sarf ediyor ve projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerden birini bu hafta kamuoyuyla paylaştık. Adına 'refah paketi' dediğimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. İktidar ne yapacak göreceğiz." diye konuştu.

Dervişoğlu, hiçbir siyasi partiyle konuşmaktan geri durmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim görüşlerimiz net. Gelip bize anlatacakları bir şey olmadığı için zaten randevu talebinde bile bulunmadılar. Sen bana ne bilgisi vereceksin. Konuyla ilgili bize bilgi vermesi gerekenler İmralı postacıları değildir. İster bilgi vermek, ister hesap vermek için kapımızı çalmak istiyorlarsa buyursun Recep Tayyip Erdoğan bizimle otursun, konuyu konuşalım. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organları, MİT müsteşarı ile konuşalım. Devlet adına bizi bilgilendirmek istiyorlarsa kapımız açıktır ama teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız."

Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin birliğinden yana olacaklarını ifade eden Dervişoğlu, milleti gerçeklerle ve doğrularla buluşturma mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.