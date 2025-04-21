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        Adana'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi 1600 kişinin bağımlılıkla mücadelesine katkı sundu

        KORAY KILIÇ - Adana'da bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 6 yılda 1600 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:04
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        Adana'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi 1600 kişinin bağımlılıkla mücadelesine katkı sundu
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        KORAY KILIÇ - Adana'da bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 6 yılda 1600 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki YEDAM'da, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor.

        Uzman psikologlar ile sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev aldığı merkezde vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

        Bozulan yaşam düzenlerinin onarılması için bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına da hizmet sunulan merkezdeki çalışmalar, mahremiyet korunarak gerçekleştiriliyor.

        Merkezden yararlanan kişiler, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklere katılarak sosyalleşme fırsatı da buluyor.

        - "YEDAM'ı onların yeni yuvası olarak görüyoruz"

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, bağımlılığın bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kentte 2019'da açılan YEDAM'da 4 psikolog, 2 sosyal hizmet uzmanı ve 1 halkla ilişkiler uzmanının görev yaptığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Dünya Sağlık Örgütünün davranışsal bağımlılık alanındaki teknoloji ve kumar, kimyasal bağımlılık alanındaki tütün, alkol ve madde bağımlılığına karşı sosyal hizmet ile psikolojik destek veriyoruz. Yaptığımız görüşmeler, terapiler ve atölyelerle onların yaşama tutunmalarını sağlıyoruz. Biz YEDAM'ı onların yeni yuvası olarak görüyoruz."

        Yıldırım, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin koruyucu önleyici faaliyetlerinin yanında tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine de ağırlık vermek için 2013'ten itibaren Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 105 YEDAM açtığını anlattı.

        - 12 binden fazla görüşme yapıldı

        Bağımlılıkların hem kişileri hem de yakınlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Yıldırım, "Adana YEDAM, kurulduğundan itibaren hizmet verdiği 1600 bağımlı birey ve aileleriyle 12 binin üzerinde görüşme sağlamıştır. YEDAM'da kişiye özel tedavi sunulmasının yanı sıra bilinçlenme ve farkındalığın artması için ailelerle de görüşme yapılıyor." diye konuştu.

        Yıldırım, hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin "Alo 115 Danışma Hattı"nı arayabileceğini sözlerine ekledi.

        - "Bağımlılık bir aile hastalığı"

        Merkezde görevli klinik psikolog Mihriban Taşpınar Çağlıyan, danışanların bağımlılıktan kurtulmaları adına ekip olarak çalıştıklarını, ailelerle gerçekleştirilen görüşmelerin de önem taşıdığını ifade etti.

        Görüşmelerde, danışanların bağımlılık dışındaki problemlerini de ele aldıklarını dile getiren Çağlıyan, "Danışanın doktora gitmesi gerekiyorsa, sosyal ihtiyaçları varsa, arkadaş ve aile ilişkilerini düzenlemesi gerekiyorsa bunların takibini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Çağlıyan, grup tedavileri de gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Burada kişiler hem yalnız olmadıklarını görüyor hem sosyalleşmiş oluyor hem de bilimsel temelli bilgilere erişiyorlar. Tedavide yetersiz kalınan durumlarda işbirliği kurduğumuz kanallar var. Örneğin tıbbi destek gerekiyorsa işbirliği yaptığımız hastaneyle danışanın görüşmesini sağlıyor, takibini gerçekleştiriyoruz."

        Sosyal hizmet uzmanı Tursine Kılınç da danışanların sosyal uyum ve beceri kazanmaları için atölye çalışmaları yaptıklarını, katılımcıları meslek kurslarına yönlendirdiklerini anlattı.

        Bağımlılık sürecindeki kişilerin hayata tekrar dahil olması adına çalıştıklarını vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

        "Bağımlılık tedavisi sürecinde olan kişilerin en büyük kaygısı genelde gizlilik oluyor. 'Sicilime işler mi, herhangi bir yerde önüme çıkar mı?' gibi kaygılar yaşayabiliyorlar. YEDAM'da herhangi bir kişi ya da kurumla bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Sürecimizi gizlilik ilkesiyle yürütüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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