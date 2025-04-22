Adana ve Hatay valileri makam koltuklarını çocuklara devretti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.

Vali Köşger, Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Erva Aydın ve ailesini makamında ağırladı.

Öğrencinin bayramını kutlayan Köşger, koltuğunu temsili olarak çocuğa devretti.

Aydın, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

Adana için planladığı projeleri anlatan Aydın, "Her mahalleye çocukların içerisinde araştırma yapabilecekleri, akıl ve zeka oyunları oynayabilecekleri, sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri merkezler kurmak istiyorum." dedi.

Kentteki yeşil alanların artırılmasının önemini vurgulayan Aydın, telefonla görüştüğü Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli'den "Her Çocuğun Bir Ağacı Var" adlı kampanyanın başlatılmasını istedi.

- Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ağırladığı Haydar Mursaloğlu İlkokulu öğrencilerinden Ali Kemal Coşkun'a koltuğunu bıraktı.