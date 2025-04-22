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        Adana ve Hatay valileri makam koltuklarını çocuklara devretti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:08
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        Adana ve Hatay valileri makam koltuklarını çocuklara devretti
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını öğrencilere bıraktı.

        Vali Köşger, Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Erva Aydın ve ailesini makamında ağırladı.

        Öğrencinin bayramını kutlayan Köşger, koltuğunu temsili olarak çocuğa devretti.

        Aydın, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

        Adana için planladığı projeleri anlatan Aydın, "Her mahalleye çocukların içerisinde araştırma yapabilecekleri, akıl ve zeka oyunları oynayabilecekleri, sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri merkezler kurmak istiyorum." dedi.

        Kentteki yeşil alanların artırılmasının önemini vurgulayan Aydın, telefonla görüştüğü Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli'den "Her Çocuğun Bir Ağacı Var" adlı kampanyanın başlatılmasını istedi.

        - Hatay

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ağırladığı Haydar Mursaloğlu İlkokulu öğrencilerinden Ali Kemal Coşkun'a koltuğunu bıraktı.

        Coşkun, okul yollarında oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

        Kentte 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle büyük acılar yaşadığını anımsatan Coşkun, "Yaraları birlikte sardık şimdi de birlikte iyileşme zamanı. Güzel günler yakında biliyorum çünkü biz çocuklar geleceği umutla kurar, sevgiyle yaşatırız." ifadesini kullandı.

        Coşkun, depremlerin ardından kentteki inşa sürecinde verdiği emeklerden dolayı Masatlı'ya teşekkür etti.

        Masatlı da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocukların iyi şekilde yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Hatay'a yeni derslik ve okulların kazandırıldığını dile getiren Masatlı, "İnşaatlarımızı inşallah bu sene bitireceğiz. 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımız 16 bin 700 olacak. Daha güzel, modern ve donanımlı okulları 2025-2026 eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz." dedi.

        Ziyarette Vali Masatlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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