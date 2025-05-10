Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu Taştan

        Adanaspor: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Emin Çelik), Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 84 Serkan Kıvanç Şire), Endri Çekiçi, Orkan Çınar, Metehan Altunbaş, Yasin Arda Midiliç (Dk. 52 Burhan Tuzun), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Samet Emlik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Emir Can Aksu

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul (Dk. 46 Ali Ülgen), Oğuz Kağan Güçtekin, Lico (Dk.75 Balbudia), Jefferson (Dk. 84 Siraçhan Nas), Hasani (Dk. 84 Eren Erdoğan), Mukairu, Oulare, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Enes Alıç, Iskandarlı

        Goller: Dk. 16 ve 34 Babacar, Dk. 22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk. 36 Hasani, Dk. 45+3 ve 64 Enes Alıç (Geosis Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Iskandarlı (Geosis Boluspor), Dk. 45 Metehan Altunbaş, Dk.52 Yasin Arda Midiliç, Dk. 67 Samet Emlik, Dk. 80 Muhammed Emin Çelik, Dk. 89 Hıdır Aytekin (Adanaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!

        Benzer Haberler

        Adanaspor-Boluspor maçının ardından
        Adanaspor-Boluspor maçının ardından
        Adanaspor - Boluspor: 0-7
        Adanaspor - Boluspor: 0-7
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi açıldı
        Adana'da "Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi açıldı
        Ata eziyete 2 tutuklama
        Ata eziyete 2 tutuklama
        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı