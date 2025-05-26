Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekibi, hafif yaralanan kadına ambulansta müdahale etti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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