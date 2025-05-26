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        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:50
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        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yolun karşına geçmek isteyen kadına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekibi, hafif yaralanan kadına ambulansta müdahale etti.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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