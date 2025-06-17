Ceyhan Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız oldu

Seçimin ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldız, tüm Ceyhan halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Sevil Aydar Yıldız'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Kiraz'ı aday gösterdi.

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