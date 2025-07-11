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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Yüksel Yeşilova getirildi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor'da, teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:39
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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Yüksel Yeşilova getirildi
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor'da, teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan ile yönetim kurulunun yapmış olduğu görüşme sonrası karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Arslan'dan boşalan görev için teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Futbol kariyerinde yurt içi ve yurt dışında birçok önemli görev üstlenen, bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türk futboluna değer katan Yeşilova, artık doğup büyüdüğü şehrin renkleri için mücadele edecek. Adanaspor armasını taşımanın ne demek olduğunu bilen, bu şehrin ruhunu sahaya yansıtacak olan hocamıza 'hoş geldin' diyor, turuncu-beyazlı camiamızda sonsuz başarılar diliyoruz. Şehrinin takımı, şehrinin hocasıyla yola çıkıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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